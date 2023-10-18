ООН обозначила срочные цели в секторе Газа

В ООН заявили о необходимости срочно достичь двух целей в рамках эскалации конфликта на Ближнем Востоке: добиться освобождения всех заложников радиального палестинского движения ХАМАС и обеспечить гуманитарный доступ в сектор Газа.
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