Россиянин Уланбеков потерпел первое поражение в UFC, проиграв Эллиотту

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков проиграл Тимоти Эллиотту на турнире UFC 272. Поединок в наилегчайшем весе прошел в раннем предварительном карде и завершился победой американца общим решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков проиграл Тимоти Эллиотту на турнире UFC 272. Поединок в наилегчайшем весе прошел в раннем предварительном карде и завершился победой американца общим решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
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