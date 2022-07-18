Скотт Диксон одержал историческую победу на этапе IndyCar в Торонто

Скотт Диксон одержал историческую победу на этапе IndyCar в ТоронтоChris Johes / IndyCarШестикратный чемпион американской серии IndyCar Скотт Диксон одержал первую победу в сезоне-2022 и 52-ю в карьере, выиграв гонку на городской трассе в Торонто.