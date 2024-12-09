Парламентские выборы в Молдове – попытка Санду и партии PAS сохранить власть

Илья КИСЕЛЁВ Выборы президента Республики Молдова, которые прошли в два тура 20 октября и 3 ноября, несмотря на всю их важность – ведь на них определялся глава государства на следующие 4 года, на самом деле все-таки являлись прелюдией к выборам парламентским – самому важному событию в политической жизни страны.