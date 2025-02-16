СК предупредил жителей Новосибирской области о взломах акаунтов в Telegram

Эксперты в очередной раз советуют пользователям не переходить по подозрительным ссылкам.В Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области рассказали о методах, которые используют злоумышленники для взлома аккаунтов в мессенджере Telegram у жителей региона.