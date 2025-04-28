В Москве для молодёжи организуют творческий и патриотический выездные лагеря

В Москве организуют два тематических выездных лагеря для молодёжи — творческий и патриотический. Творческий лагерь «Молодёжь Москвы» впервые откроется на базе кинопарка «Москино», где шесть смен по шесть дней каждая будут проходить с 9 июня по 19 июля, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на столичный Комитет общественных связей и молодёжной политики города.