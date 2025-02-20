Политика как он...
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Политика как она есть

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США рассматривают как гарантию безопасности для Украины включение в НАТО с одним условием

США рассматривают как гарантию безопасности для Украины включение в НАТО с одним условием

США рассматривают возможность включить в мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине пункт об автоматическом предоставлении стране членства в НАТО, если Россия нарушит условия этого документа.

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Комментарии
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Eduard
Тогда будит Украина-2! Никто НАТО терпеть не будит,пусть хоть вся Европа сдохнит с Америкой вместе!
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22 час.
Eduard
Украине никто ничем не обязан,это преступное государство!
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22 час.
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