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Скорость движения шеринговых электросамокатов ограничат в Парке Горького

Скорость движения шеринговых электросамокатов ограничат в Парке Горького

Парк Горького совместно с Департаментом транспорта Москвы и тремя сервисами аренды электросамокатов – Юрент, Whoosh и Яндекс Go – усовершенствуют работу сервисов в парке и изменят правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

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