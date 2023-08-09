Скорость движения шеринговых электросамокатов ограничат в Парке Горького

Парк Горького совместно с Департаментом транспорта Москвы и тремя сервисами аренды электросамокатов – Юрент, Whoosh и Яндекс Go – усовершенствуют работу сервисов в парке и изменят правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности.
Парк Горького совместно с Департаментом транспорта Москвы и тремя сервисами аренды электросамокатов – Юрент, Whoosh и Яндекс Go – усовершенствуют работу сервисов в парке и изменят правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности.
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