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Центральный парк в Щелкове открыли для посетителей после масштабного обновления

Центральный парк в Щелкове открыли для посетителей после масштабного обновления

В Щелкове после масштабного обновления открылся центральный городской парк площадью 15,5 гектара. Пространство вдоль Клязьмы полностью преобразили, добавив современные зоны для спорта, отдыха и семейного досуга.

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