Максимов день или Максим утешитель 3 февраля 2024 года известен приметами и традициями Юлия СыромятниковаВ субботу, 3 февраля 2024 года, в Российской Федерации отмечается Максимов день или Максим утешитель, согласно церковно-народному календарю.
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