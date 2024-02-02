Максимов день или Максим утешитель 3 февраля 2024 года известен приметами и традициями Юлия СыромятниковаВ субботу, 3 февраля 2024 года, в Российской Федерации отмечается Максимов день или Максим утешитель, согласно церковно-народному календарю.