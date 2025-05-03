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Врезался в дерево и погиб: в Крыму случилось смертельное ДТП

Врезался в дерево и погиб: в Крыму случилось смертельное ДТП

В Крыму на территории Красноперекопского района произошло смертельное ДТП.В Госавтоинспекции республики сообщили, 2 мая на автодороге «Кугаранская дамба - Воинка» 31-летний водитель «Жигулей» врезался в дерево.

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