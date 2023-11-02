Близкий недруг: Молдавия экономически душит Приднестровье

Ситуация вокруг Приднестровья напряженная: несмотря на то что признаков подготовки крупной провокации со стороны Молдавии здесь не фиксируют, Кишинев продолжает политику экономического удушения республики, рассказали «Известиям» в приднестровском парламенте.