Близкий недруг: Молдавия экономически душит Приднестровье

Ситуация вокруг Приднестровья напряженная: несмотря на то что признаков подготовки крупной провокации со стороны Молдавии здесь не фиксируют, Кишинев продолжает политику экономического удушения республики, рассказали «Известиям» в приднестровском парламенте.
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