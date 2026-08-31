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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Если школе дали имя Загитовой, сейчас не надо делать выводы, какой из нее получится тренер. Наверное, все строили под имя известной спортсменки»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что рано говорить о перспективах Алины Загитовой как тренера.

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