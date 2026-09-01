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Полицейские переехали мужчину, пытавшегося помешать мобилизации в Днепропетровской области

Полицейские переехали мужчину, пытавшегося помешать мобилизации в Днепропетровской области

Служебный автомобиль полиции в Каменском Днепропетровской области переехал мужчину, который пытался помешать увезти другого жителя в ТЦК.

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