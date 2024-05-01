Смузи с бананом

Здоровый рост и функционирование организма отчасти требует богатой питательными веществами пищи. Современный завтрак, содержащий обезжиренные продукты, как смузи банан молоко, является ключом к поддержанию здоровья.
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