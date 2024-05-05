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Мадрид (ATP). Финал. Рублев сыграет с Оже-Альяссимом

Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 24 апреля – 5 мая 2024 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Финал Феликс Оже-Альяссим (Канада)  Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 5 мая, 19.

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