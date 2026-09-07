Canada's Tariff Strategy Designed To Interfere With U.S. Midterm Elections Late last month, Canadian Prime Minister Mark Carney walked away from a trade deal with the United States.
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