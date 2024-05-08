Прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки с потолка спортзала тульского ЦО №22

Тульская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних после обрушения части штукатурки потолка в "Центре образования №22 — Лицее искусств" областного центра.
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