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Пхукет накрыла новая волна COVID-19 — удар пришелся по россиянам

Пхукет накрыла новая волна COVID-19 — удар пришелся по россиянам

Российские путешественники массово сталкиваются с карантином, отменой экскурсий и сложностями при обращении за медпомощью На Пхукете зафиксирована новая волна COVID-19, которая серьезно затронула российских туристов и релокантов, пишет "База".

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