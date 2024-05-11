В Шатуре мигранты напали на героя СВО и пытались надругаться над девушкой: "Нам нельзя отказывать"

НК

Наталья Котельникова

Это всё очень плохо, пора полностью гнать этих зверьков с нашей земли. Но и этим, семнадцати летним!!! Нечего таскаться по всяким клубам, понятно всем, что эти мастурбеки крутятся там и ищут поживу, знают где их найти. В итоге эта малолетка жопой прекратила и наверняка была вся размалевана не возрасту и одета однозначно вызывающе, а наш солдат РАНЕН!!! Хорошо, что жив!!! Храни Господь достойного человека.