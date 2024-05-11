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Царьград

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В Шатуре мигранты напали на героя СВО и пытались надругаться над девушкой: "Нам нельзя отказывать"

В Шатуре мигранты напали на героя СВО и пытались надругаться над девушкой: "Нам нельзя отказывать"

В обстоятельствах серии преступлений будут разбираться следователи. Мы же расскажем о том, что известно к этому часу.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Это всё очень плохо, пора полностью гнать этих зверьков с нашей земли. Но и этим, семнадцати летним!!! Нечего таскаться по всяким клубам, понятно всем, что эти мастурбеки крутятся там и ищут поживу, знают где их найти. В итоге эта малолетка жопой прекратила и наверняка была вся размалевана не возрасту и одета однозначно вызывающе, а наш солдат РАНЕН!!! Хорошо, что жив!!! Храни Господь достойного человека.
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14 час.
МБ
Марина Биченова
Замотаться в хиджаб чтоб не приставали? Что за привычка всё с больной головы на здоровую перекидывать? Может вообще из дома не выходить, так домой придут.
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40 мин.

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