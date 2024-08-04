«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»

Alex Nемо

В том что соловёва и его нынешнюю команду уже просто необходимо убирать с государственных каналов, я лично, не сомневаюсь. Уж больно много материалов это создание разместило которые используются в информационной войне против России. Но и подоляка тоже не тот кого стоит выпускать на государственные каналы. Пусть себе вякает в блогосфере.