Автор: Вячеслав ФилипповВ Сети продолжает разгораться крупный скандал между военным экспертом Юрием Подолякой и ведущими программы «Соловьев LIVE» - Владимиром Соловьевым, Борисом Якеменко, Арменом Гаспаряном и Юлией Витязевой.
«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»
Комментарии
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ЮБ
Юрий Балабан
Жизнь расставит всё по своим местам! Сколь верёвочки...
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17 час.
Alex Nемо
В том что соловёва и его нынешнюю команду уже просто необходимо убирать с государственных каналов, я лично, не сомневаюсь. Уж больно много материалов это создание разместило которые используются в информационной войне против России. Но и подоляка тоже не тот кого стоит выпускать на государственные каналы. Пусть себе вякает в блогосфере.
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17 час.
Владимир Алтайцев
вот и не путайте. Если читать умеете. Так Ильзу Кох тоже пожалели бы:?
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16 час.
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