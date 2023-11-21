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Политика как она есть

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Коррупция и предательство Православия. Геополитическая катастрофа для Руси

Коррупция и предательство Православия. Геополитическая катастрофа для Руси

Крушение одной политической системы является лучшим аргументом в пользу эффективности другой.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
В любой религии, в католицизме, православии, протестантизме,  исламе, иудаизме и проч, верующие считают свою религию самой правильной. Потому говорить, что только в православии точно определено добро и зло неверно. Библию писали древнееврейские авторы и изложили в ней своё видение становление мира и человечества, свои представления о добре и зле. Разные представления по этому поводу излагали многие философы и все они различались, но вот библейскую версию евреи, а потом и другие народы почему-то возвели в религиозный культ.  Причем, эта еврейская религия распалась на несколько вариантов. Один из них почему-то понадобилось насаждать  древней Руси, огнем и мечом истребляя свою историческую веру. Если в этом была политическая необходимость, то Руси, пребывающей в тисках между мусульманским востоком и католическим западом, разумней было бы принять веру или востока или запада, ислам или католицизм, обретя так единоверцев с той или иной стороны.  Отказавшись от них и приняв самый невостребованный вариант еврейской веры, перешедший к грекам,   она поступила крайне странно. В результате стала всем чужой, и  оказалась в горниле многочисленных войн с обоих сторон.  Осталось загадкой, зачем это надо было делать? Если не было политического расчета, то чем не угодила своя исторически сложившаяся вера?
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Бог ОДИН и ЕДИН (заповеди у вех конфессий ОДНИ), но КАССЫ разные. Вот и идёт борьба за БАБЛО.
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Евгений МакЛауд
дочитал до орды, и фсё, безграмотный афтор несёт очередную пургу-Русская Иудо-Христианская Ортодоксальная церковь Греческого обряда. Где тут ПРАВОСЛАВНАЯ??? ГДЕ!!! Если вы идёте к богу, зачем вам жидовские храмовые торгаши?? Билет купить хотите??
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