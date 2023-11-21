Коррупция и предательство Православия. Геополитическая катастрофа для Руси

Геннадий Исаков

В любой религии, в католицизме, православии, протестантизме, исламе, иудаизме и проч, верующие считают свою религию самой правильной. Потому говорить, что только в православии точно определено добро и зло неверно. Библию писали древнееврейские авторы и изложили в ней своё видение становление мира и человечества, свои представления о добре и зле. Разные представления по этому поводу излагали многие философы и все они различались, но вот библейскую версию евреи, а потом и другие народы почему-то возвели в религиозный культ. Причем, эта еврейская религия распалась на несколько вариантов. Один из них почему-то понадобилось насаждать древней Руси, огнем и мечом истребляя свою историческую веру. Если в этом была политическая необходимость, то Руси, пребывающей в тисках между мусульманским востоком и католическим западом, разумней было бы принять веру или востока или запада, ислам или католицизм, обретя так единоверцев с той или иной стороны. Отказавшись от них и приняв самый невостребованный вариант еврейской веры, перешедший к грекам, она поступила крайне странно. В результате стала всем чужой, и оказалась в горниле многочисленных войн с обоих сторон. Осталось загадкой, зачем это надо было делать? Если не было политического расчета, то чем не угодила своя исторически сложившаяся вера?