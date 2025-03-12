Для Путина настало время неожиданных ходов: конец СВО может оказаться нестандартным

Анатолий Витушкин

То, как преподнесено это требование перемирия выглядит как УЛЬТИМАТУМ, подготовленный в интересах Запада, при отсутствии интересов России. Любые соглашения на бумаге для Запада, живущим не по праву, а пр понятиям, являются средством передышки. А вот возобновление войны после передышки обернется для России огромными потерями и разрушениями. И супер важное: если мы сейчас не приобретем Одессу, мы потеряем всё Черное море и флот с наличием там нескольких баз США и Британии. Это катастрофа.