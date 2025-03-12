artut.pirogov Лидеры РФ и США солидарны в вопросе о цели, им осталось достичь консенсуса по поводу методов ее достижения.
Для Путина настало время неожиданных ходов: конец СВО может оказаться нестандартным
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Витушкин
То, как преподнесено это требование перемирия выглядит как УЛЬТИМАТУМ, подготовленный в интересах Запада, при отсутствии интересов России. Любые соглашения на бумаге для Запада, живущим не по праву, а пр понятиям, являются средством передышки. А вот возобновление войны после передышки обернется для России огромными потерями и разрушениями. И супер важное: если мы сейчас не приобретем Одессу, мы потеряем всё Черное море и флот с наличием там нескольких баз США и Британии. Это катастрофа.
Ответить
14 час.
Людмила Фирстова
Анатолий, а почему вы вдруг решили, что наш президент примет решение о перемирии?
Ответить
9 час.
Александр Симаков
А что, Одессу, которую Вы собралисаь приобрести, кто-то продает? И нахрена она Вам? У нас есть Крым, чтобы не потерять всё Черное море. А вот наличие баз США или Британии в Одессе(?) противречит целям СВО. А цели СВО, как неоднократнго заявлял наш Президент, будут достигнуты в любом случае.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии