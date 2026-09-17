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Аргументы недели

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Россиянам посоветовали заранее осмотреть батареи, трубы и соединения на протечки

Россиянам посоветовали заранее осмотреть батареи, трубы и соединения на протечки

Отопительный сезон на носу, и жильцам пора заглянуть под батарею. Специалисты советуют проверить стояк, радиаторы и видимые трубы с соединениями — не капает ли где, нет ли повреждений.

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