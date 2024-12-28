Вероятность новой «торговой войны» породила логистический аврал и грозит п...

Вероятность новой «торговой войны» породила логистический аврал и грозит подорожанием комплектующих для ПК не только в СШАПредстоящая инаугурация Дональда Трампа (Donald Trump) нервирует многих участников торговых цепочек даже за пределами США, поскольку будущий президент страны намерен резко поднять таможенные пошлины.
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