Medical Insider: ученые узнали, как бороться с преждевременным старением

Исследование ученых из Национального института здравоохранения и Университета Дьюка показало, что белок, связанный с сердечно-сосудистой системой, может применяться для борьбы с синдромом преждевременного старения (прогерией).
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