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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о Дзюбе: «Не верил, что его вызовут в сборную. Даже спорил с помощником Карпина Писаревым»

«Я не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны.

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