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Сушинский о Ягре: «Не уверен, что он способен стать отличным тренером. Надеюсь ошибиться»

Максим Сушинский оценил вероятность того, что форвард Яромир Ягр станет тренером. Оба в свое время вместе выступали за «Авангард».

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