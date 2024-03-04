Астраханские спасатели поймали гуляющих по льду детей

Школьники после уроков решили поиграть, невзирая на тонкий лед, который буквально трещал под ногами. Сотрудники «Аварийно-спасательного центра» во время своего дежурства получили сигнал от астраханцев, что на улице Студенческой по замерзшему ерику Кутум гуляют дети.