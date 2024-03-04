Астраханские спасатели поймали гуляющих по льду детей

Школьники после уроков решили поиграть, невзирая на тонкий лед, который буквально трещал под ногами. Сотрудники «Аварийно-спасательного центра» во время своего дежурства получили сигнал от астраханцев, что на улице Студенческой по замерзшему ерику Кутум гуляют дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии