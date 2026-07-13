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Наш потерянный мир

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Пасечник: два человека погибли при атаках ВСУ на 10 муниципалитетов в ЛНР

Пасечник: два человека погибли при атаках ВСУ на 10 муниципалитетов в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на 10 муниципалитетов на территории ЛНР погибли два человека, и еще четверо пострадали.

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