Пасечник: два человека погибли при атаках ВСУ на 10 муниципалитетов в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на 10 муниципалитетов на территории ЛНР погибли два человека, и еще четверо пострадали.
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