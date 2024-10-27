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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Егоров: «Этот судья – профнепригодное говно, которое не увидело чистейший фол»

«Рэф мудак. Его отстраняли за нечестное судейство. Он пришел сюда выпендриваться и с первой минуты пытался показать, какой он классный.

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