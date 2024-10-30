В Таганроге донские полицейские навестили вдову сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей

Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области старший инспектор по особым поручениям ОМПО УРЛС ГУ МВД России по Ростовской области майор внутренней службы Владимир Веретенников, начальник Культурного центра ГУ МВД России по Ростовской области майор внутренней службы Маргарита Горбачева совместно с временно исполняющим обязанности начальника Отдела по работе с личным составом УМВД по Таганрогу Алексеем Холодковым посетили вдову старшего лейтенанта внутренней службы Евгения Шмаграй, трагически погибшего при выполнении служебных обязанностей.
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