Зелёный налёт на фасаде дома. Как быстро избавиться? Простое средство

Зеленый налет на фасаде любого дома может лишить его очарования и даже стать опасным. Но не стоит обращаться за помощью к дорогим клининговым компаниям, ведь есть простые и доступные способы удалить налет самостоятельно.
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