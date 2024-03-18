Кухня и дом
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Кухня и дом

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Зелёный налёт на фасаде дома. Как быстро избавиться? Простое средство

Зелёный налёт на фасаде дома. Как быстро избавиться? Простое средство

﻿﻿Зеленый налет на фасаде любого дома может лишить его очарования и даже стать опасным. Но не стоит обращаться за помощью к дорогим клининговым компаниям, ведь есть простые и доступные способы удалить налет самостоятельно.

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