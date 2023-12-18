Пропавших год назад сына и отца Морозовых заметили в больнице Новосибирска

История с загадочно исчезнувшими отцом и сыном Морозовыми получила свое продолжение. Жителей Иркутской области, объявленных в федеральный розыск, заметили в одном из медицинских учреждений столицы Сибири.
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