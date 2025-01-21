В Словакии депутаты оппозиции отозвали вотум кабмину и покинули парламент

Предложение о вынесении вотума недоверия правительству Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо отозвали представители словацких оппозиционных партий, 21 января сообщил словацкий телеканал ТА3.
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