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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин о досуге: «Мне проще дома включить сериал. Куда-то собираться, ехать – зачем? Меня звали, но я ленился»

Вратарь « Айлендерс » Илья Сорокин рассказал о своем досуге. – Ты по-прежнему вечерами сидишь дома? Помню, ты мне еще без камеры рассказывал, что для тебя даже поездка в Нью-Йорк – событие, а уж к океану выбраться тем более.

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