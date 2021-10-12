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Ведущий "Холостяка" и "Україна має талант" Решетник обнародовал кадры своей счастливой свадьбы: "Наш день"

Ведущий "Холостяка" и "Україна має талант" Решетник обнародовал кадры своей счастливой свадьбы: "Наш день"

Известный украинский телеведущий, актер и режиссер Григорий Решетник отпраздновал 11 лет супружеской жизни с женой Кристиной, по этому поводу он показал фото своей свадьбы Как передает Politeka.

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