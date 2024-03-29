Василиса Володина рассказала, чего нельзя делать 30 марта 2024 года Елена ГалицкаяПо мнению известного астролога Василисы Володиной, суббота, 30 марта 2024 года, является днем, когда крайне не рекомендуется питать зависть и погружаться в депрессию или сомнения.