iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

HP, Asus и Acer перешли на китайскую память CXMT на фоне дефицита DRAM

HP, Asus и Acer перешли на китайскую память CXMT на фоне дефицита DRAM

Производители частично заменяют поставки Samsung, SK hynix и Micron китайскими чипами памяти — пока только в ограниченных моделях ноутбуков для рынковHP, Asus и Acer начали использовать небольшие партии китайской оперативной памяти CXMT в некоторых ноутбуках на фоне продолжающегося дефицита DRAM.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии