HP, Asus и Acer перешли на китайскую память CXMT на фоне дефицита DRAM

Производители частично заменяют поставки Samsung, SK hynix и Micron китайскими чипами памяти — пока только в ограниченных моделях ноутбуков для рынковHP, Asus и Acer начали использовать небольшие партии китайской оперативной памяти CXMT в некоторых ноутбуках на фоне продолжающегося дефицита DRAM.