Сколько стоит оздоровление в санаториях Крыма и что предлагают туристам

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Все санатории в Крыму круглогодичные, стоимость отдыха с оздоровлением в зависимости от времени года и категории объекта размещения варьируется от 2 до 20 тысяч рублей в день.
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