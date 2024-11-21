КГБ Белоруссии: Вьетнам выдал Минску воевавшего за ВСУ бойца Веремейчика

Вьетнамские власти выдали Белоруссии Василия Веремейчика, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил начальник следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) страны Константин Бычек.
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