В среду, двадцать девятого июля тысяча девятьсот восемьдесят первого года, в маленькую квартиру в южном Бруклине, где пахло крепким эспрессо, жареным чесноком и старым табачным дымом, без предупреждения вошли двое мужчин в строгих деловых костюмах.