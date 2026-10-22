В среду, двадцать девятого июля тысяча девятьсот восемьдесят первого года, в маленькую квартиру в южном Бруклине, где пахло крепким эспрессо, жареным чесноком и старым табачным дымом, без предупреждения вошли двое мужчин в строгих деловых костюмах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым