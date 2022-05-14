Кристиан Хорнер: «Мерседес» очень скоро присоединится к вечеринке «Феррари» и «Ред Булл», полагаю»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, чем отличается борьба с «Мерседесом» и «Феррари». Шарль Леклер и Макс Ферстаппен занимают первые две строчки в «Формуле-1» после пяти гонок сезона-2022.

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