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Боец ВСУ под Часовым Яром вышел из укрытия за несколько минут до прилета БПЛА

Боец ВСУ под Часовым Яром вышел из укрытия за несколько минут до прилета БПЛА

Украинский военный под Часовым Яром спасся благодаря тому, что вовремя сдался в плен. Через несколько минут в его укрытие прилетел беспилотник, сообщил Telegram-канал разведывательно-штурмовой бригады «Север-V».

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