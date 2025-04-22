Боец ВСУ под Часовым Яром вышел из укрытия за несколько минут до прилета БПЛА

Украинский военный под Часовым Яром спасся благодаря тому, что вовремя сдался в плен. Через несколько минут в его укрытие прилетел беспилотник, сообщил Telegram-канал разведывательно-штурмовой бригады «Север-V».
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