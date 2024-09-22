Сериал по игре Atomic Heart будут снимать в России

Экранизация культовой игры Atomic Heart будет снята в России.Роман Кантор, прославившийся благодаря работе над "Эпидемией" и "Мастером и Маргаритой", приступил к написанию сценария для сериала по нашумевшей игре Atomic Heart.
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