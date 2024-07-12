РЭО призвал компании прекратить запускать воздушные шары в небо

Так как это приводит к загрязнению окружающей среды Российский экологический оператор обратился к Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) с рекомендацией прекратить практику запуска воздушных шаров во время маркетинговых акций, так как это приводит к загрязнению окружающей среды, передает 360.
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