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Российские военные сбили украинский МиГ-29 в зоне спецоперации

Российские военные сбили украинский МиГ-29 в зоне спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили самолёт МиГ-29 Вооружённых сил Украины в зоне проведения спецоперации, сообщило 22 февраля Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.

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