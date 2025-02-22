Российские военные сбили украинский МиГ-29 в зоне спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили самолёт МиГ-29 Вооружённых сил Украины в зоне проведения спецоперации, сообщило 22 февраля Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.
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