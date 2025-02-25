Глава Марий Эл Зайцев подарил русские валенки мировым звездам бокса

Международный турнир по боксу «Бойцовский клуб Рен ТВ» стартует 28 февраля в Йошкар-Оле. Перед началом соревнований в Доме дружбы народов состоялась пресс-конференция с известными боксерами, сообщило ИА МариМедиа.
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