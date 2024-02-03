Эксперты предсказали будущее банковских вкладов

В первой половине года рынок депозитов продолжит расти благодаря выгодным процентным ставкам, увеличению зарплат и социальных выплат, а также переходу населения к сберегательной модели поведения из-за крайне высоких ставок по потребительским кредитам и ипотеке.
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