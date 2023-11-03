Вот вам и суперплатформа для Galaxy S24 Ultra. Разогнанная Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy оказалась медленнее обычной версии этой же SoC

В Сети появился первый тест разогнанной однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy – такая, согласно предварительным данным, будет использоваться во всех Samsung Galaxy S24 Ultra, а также в Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus для некоторых рынков и регионов.
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